Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
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09.09.2026 08:00:04
Die Vaudoise Versicherungen Holding AG nimmt CHF 220 Millionen auf dem Schweizer Obligationenmarkt auf
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Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Lausanne, 9. September 2026 – Am 8. September 2026 hat die Vaudoise Versicherungen Holding erfolgreich eine Anleiheemission auf dem Schweizer Inlandsmarkt in Höhe von insgesamt CHF 220 Millionen durchgeführt.
Die Transaktion umfasst zwei Tranchen: CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 4 Jahren, einem Coupon von 0,90 %, Fälligkeit am 25. September 2030 und einem Spread von 50 Basispunkten über dem CHF-Swap-Satz (SARON) sowie CHF 120 Millionen mit einer Laufzeit von 8 Jahren, einem Coupon von 1,25 %, Fälligkeit am 25. September 2034 und einem Spread von 62 Basispunkten über dem CHF-Swap-Satz (SARON). Die Liberierung der Emission erfolgt am 25. September 2026. Die Obligationen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert.
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Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2396012
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2396012 09.09.2026 CET/CEST
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