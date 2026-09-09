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Die Vaudoise Versicherungen Holding AG nimmt CHF 220 Millionen auf dem Schweizer Obligationenmarkt auf



09.09.2026 / 08:00 CET/CEST



Lausanne, 9. September 2026 – Am 8. September 2026 hat die Vaudoise Versicherungen Holding erfolgreich eine Anleiheemission auf dem Schweizer Inlandsmarkt in Höhe von insgesamt CHF 220 Millionen durchgeführt. Die Transaktion umfasst zwei Tranchen: CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 4 Jahren, einem Coupon von 0,90 %, Fälligkeit am 25. September 2030 und einem Spread von 50 Basispunkten über dem CHF-Swap-Satz (SARON) sowie CHF 120 Millionen mit einer Laufzeit von 8 Jahren, einem Coupon von 1,25 %, Fälligkeit am 25. September 2034 und einem Spread von 62 Basispunkten über dem CHF-Swap-Satz (SARON). Die Liberierung der Emission erfolgt am 25. September 2026. Die Obligationen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Die Emission ist Teil der Finanzierungsstrategie der Gruppe, die darauf abzielt, ihre aktive Präsenz auf dem Schweizer Obligationenmarkt aufrechtzuerhalten, ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren und ihr Kapitalmanagement zu optimieren.



Die Transaktion wurde von der UBS AG und der Zürcher Kantonalbank als gemeinsame Konsortialführer begleitet.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Christoph Borgmann, Chief Financial Officer (CFO), 021 618 86 88, investor@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

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