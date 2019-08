Die von VeChain und D.I.G. gemeinsam entwickelte Wine Traceability Platform hat mit der Einführung des Penfolds Bin 407 die zweite Phase begonnen

SHANGHAI, 6. August 2019 /PRNewswire/ -- Nach 40 Jahren extensiven Wirtschaftswachstums ist China heute die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, wodurch Millionen von Mittelklasse-Haushalte entstanden sind. Durch die Verbesserung des Lebensstandards und der Veränderung des Lebensstils ist das Trinken von Wein unter den wohlhabenderen chinesischen Bürgern immer beliebter geworden. Gemäß dem Research Report on Wine Import in China, 2019-2023, importierte China im Jahr 2018 Wein im Wert von USD 3,91 Milliarden, was einem Anstieg von 6,50 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Gemäß VINEXPO wird China bis 2023 der zweitgrößte Weinkonsument der Welt mit einem geschätzten Marktwert von USD 23 Milliarden sein.

Der boomende Markt hat sowohl schlaue Weinproduzenten als auch gerissene Nachahmer und Fälscher aufs Tapet gebracht. Im November 2017 beschlagnahmte die Polizei in Shanghai 14.000 gefälschte Penfolds-Flaschen im Wert von über USD 1 Million. Fünf Monate später beschlagnahmten Polizisten in Zhengzhou in der Provinz He Nan weiter 50.000 gefälschte Flaschen im Wert von über USD 2,8 Millionen. Angesichts des Ausmaßes der Weinbetrügerei sind diese gemeldeten Fälle nur die Spitze des Eisbergs.

Weinkellereien und Händler haben verschiedene Anti-Fälschungs-Maßnahmen ergriffen, um betrügerische Verkäufe zu bekämpfen. Jedoch haben sich die wenigsten als nützlich erwiesen. Um das Problem anzugehen, hat D.I.G. (Shanghai Waigaoqiao Direct Imported Goods Co., Ltd.), ein großer Importeur in China, mit VeChain, eine weltweit führende öffentliche Blockchain auf Unternehmensebene, zusammengearbeitet und im Juni 2018 die Wine Traceability Platform (nachfolgend als WTP bezeichnet) lanciert.

Auf der Basis von VeChain ToolChain, einer revolutionären zentralen BaaS-Plattform von VeChain, nutzte die WTP die Stärken von Blockchain, IoT- und mobilen Geräten, um den gesamten Lebenszyklus des Weins von der Weinkellerei bis zum Händler zu verfolgen. Bisher sind die etwas über 20 von D.I.G importierten Weinprodukte auf der Plattform aufgeführt und ein Drittel davon wurde vom Unternehmen importiert. Gemäß den Statistiken von D.I.G. stiegen die Verkäufe nach Umsetzung der Lösung aufgrund des erhöhten Vertrauens der Konsumenten um durchschnittlich 10 Prozent an.

Im Juli 2019 begann mit der Einführung von Penfolds Bin 407 die zweite Phase der WTP. Dies war das erste Mal, dass Penfolds, eine der bekanntesten und respektiertesten Weinkellereien Australiens, durch eine Blockchain zwecks erweiterter Anti-Fälschungs-Maßnahmen und Rückverfolgbarkeit unterstützt wurde. Die 1844 gegründete Marke Penfolds ist vor allem für ihren symbolträchtigen Grand Wine bekannt. Im Laufe der Jahre hat Penfolds zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten. Der 1955 Grange beispielsweise wurde von Wine Spectator zu einem der zwölf besten Weine des 20. Jahrhunderts ernannt und der 2008 Grange erhielt von Wine Spectator und Robert Parker's Wine Advocate 100 Punkte.

Im Fall des Bin 407 ist jede Flasche mit einer verschlüsselten speziell für Weinprodukte gestalteten N.F.C.-Etikette versehen. Mit dem N.F.C.-Chip können die Kunden auf die unveränderbaren Produktinformationen der entsprechenden Weinflasche zugreifen, die auf der Blockchain gespeichert sind, einschließlich Herkunftsinformationen, die von unabhängigen Auditoren wie D.N.V. G.L. überprüft wurden. Auf diese Weise können Weinkellereien ihre Produkte vor Fälschungen bewahren, während die Kunden über mehr Informationen über das Produkt verfügen, wodurch ihr Vertrauen in das Produkt steigt.

VeChainThor Blockchain-basierte Penfolds-407-Flaschen sind ab sofort bei drei Fachhändlern erhältlich:

Waigaoqiao International Alcohol Exhibition & Trading Center:

No. 77, Fute West 3rd Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

D.I.G. Flagship-Store:

No. 460, Fute North Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Sen Lan Shang Du Store:

No. 2988, Zhangyang North Road, Pudong New District

Informationen zu VeChain

Ab 2015 setzt VeChain die Blockchain-Technologie in die Praxis um, indem es eine umfassende Governance-Struktur, ein robustes Wirtschaftsmodell und IoT-Integration schafft. VeChain ist der Vorreiter bei praxisnahen Anwendungen im Bereich der öffentlichen Blockchain-Technologie mit internationalen Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris, Hongkong und San Francisco.

Zusammen mit unseren strategischen Partnern PwC und D.N.V. GL haben wir partnerschaftliche Beziehungen mit vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Industrien aufgebaut, einschließlich Walmart China, BMW, B.Y.D. Auto, Haier, Bright Food, D.I.G., DB Schenker und PICC.

Für weitere Informationen zu VeChain folgen Sie uns auf Twitter unter @vechainofficial oder besuchen Sie unsere offiziell Webseite unter https://www.vechain.com/.

