Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. JOSEF MANNER & CO +10,68 Prozent 2. AT&S +9,74 Prozent 3. CA IMMO +5,44 Prozent 4. ANDRITZ +3,14 Prozent 5. SEMPERIT +2,77 Prozent 6. DO & CO +2,66 Prozent 7. CLEEN ENERGY +2,61 Prozent 8. EVN +2,43 Prozent 9. AMAG +2,05 Prozent 10. SCHOELLER-BLECKMANN +1,59 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. ADDIKO BANK -5,54 Prozent 2. GURKTALER -3,13 Prozent 3. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL -2,52 Prozent 4. PORR -2,23 Prozent 5. FACC -1,68 Prozent 6. UNIQA -1,67 Prozent 7. LENZING -1,65 Prozent 8. ERSTE GROUP -1,10 Prozent 9. MAYR-MELNHOF -1,01 Prozent 10. WARIMPEX -0,81 Prozent

pma