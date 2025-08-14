|
14.08.2025
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:
1. DO & CO +10,45 Prozent 2. Rosenbauer +6,09 Prozent 3. BAWAG +2,77 Prozent 4. Addiko Bank +2,22 Prozent 5. RBI +2,22 Prozent 6. AT&S +1,95 Prozent 7. CA Immo +1,80 Prozent 8. EVN +1,49 Prozent 9. FACC +1,45 Prozent 10. Uniqa +1,41 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Wiener Privatbank -4,55 Prozent 2. Porr -2,30 Prozent 3. Zumtobel -1,29 Prozent 4. Wienerberger -1,25 Prozent 5. EuroTeleSites -1,00 Prozent 6. Manner -0,93 Prozent 7. BTV -0,78 Prozent 8. Flughafen Wien -0,75 Prozent 9. CPI Europe -0,74 Prozent 10. UBM -0,48 Prozent
