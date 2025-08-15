|
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. DO & CO +5,86 Prozent 2. Zumtobel +3,45 Prozent 3. RBI +2,96 Prozent 4. Mayr-Melnhof +2,93 Prozent 5. Erste Group +2,61 Prozent 6. Porr +2,35 Prozent 7. OMV +1,96 Prozent 8. voestalpine +1,79 Prozent 9. BAWAG +1,48 Prozent 10. UBM +1,46 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Marinomed -4,51 Prozent 2. Warimpex -3,35 Prozent 3. Rosenbauer -1,70 Prozent 4. RHI Magnesita -0,77 Prozent 5. Verbund -0,54 Prozent 6. Agrana -0,44 Prozent 7. FACC -0,43 Prozent 8. Flughafen Wien -0,38 Prozent 9. Palfinger -0,26 Prozent 10. Telekom Austria -0,21 Prozent
