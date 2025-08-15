15.08.2025 18:32:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. DO & CO +5,86 Prozent 2. Zumtobel +3,45 Prozent 3. RBI +2,96 Prozent 4. Mayr-Melnhof +2,93 Prozent 5. Erste Group +2,61 Prozent 6. Porr +2,35 Prozent 7. OMV +1,96 Prozent 8. voestalpine +1,79 Prozent 9. BAWAG +1,48 Prozent 10. UBM +1,46 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Marinomed -4,51 Prozent 2. Warimpex -3,35 Prozent 3. Rosenbauer -1,70 Prozent 4. RHI Magnesita -0,77 Prozent 5. Verbund -0,54 Prozent 6. Agrana -0,44 Prozent 7. FACC -0,43 Prozent 8. Flughafen Wien -0,38 Prozent 9. Palfinger -0,26 Prozent 10. Telekom Austria -0,21 Prozent

ger

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:21 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Spannung vor Trump/Putin-Gipfel: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen