17.10.2025 20:40:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. Gurktaler Vorzüge +9,35 Prozent
2. Pierer Mobility +4,85 Prozent
3. Mayr-Melnhof +1,37 Prozent
4. Post +1,37 Prozent
5. UBM +1,35 Prozent
6. Telekom Austria +1,31 Prozent
7. RBI +1,15 Prozent
8. Marinomed +1,01 Prozent
9. OMV +0,69 Prozent
10. Gurktaler Stämme +0,66 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Frequentis -9,59 Prozent
2. Vienna Insurance -6,25 Prozent
3. BAWAG -5,81 Prozent
4. Porr -4,05 Prozent
5. Uniqa -3,89 Prozent
6. Erste Group -3,30 Prozent
7. Strabag -2,83 Prozent
8. FACC -2,49 Prozent
9. CA Immo -2,42 Prozent
10. AT&S -2,25 Prozent
lof
