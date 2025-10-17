17.10.2025 20:40:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Gurktaler Vorzüge +9,35 Prozent
2. Pierer Mobility +4,85 Prozent
3. Mayr-Melnhof +1,37 Prozent
4. Post +1,37 Prozent
5. UBM +1,35 Prozent
6. Telekom Austria +1,31 Prozent
7. RBI +1,15 Prozent
8. Marinomed +1,01 Prozent
9. OMV +0,69 Prozent
10. Gurktaler Stämme +0,66 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Frequentis -9,59 Prozent
2. Vienna Insurance -6,25 Prozent
3. BAWAG -5,81 Prozent
4. Porr -4,05 Prozent
5. Uniqa -3,89 Prozent
6. Erste Group -3,30 Prozent
7. Strabag -2,83 Prozent
8. FACC -2,49 Prozent
9. CA Immo -2,42 Prozent
10. AT&S -2,25 Prozent

lof

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:21 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit leichtem Rebound -- Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen