Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. AT&S +2,92 Prozent 2. Semperit +2,64 Prozent 3. Frauenthal +2,63 Prozent 4. Zumtobel +2,10 Prozent 5. Flughafen Wien +1,91 Prozent 6. OMV +1,82 Prozent 7. Wiener Privatbank +1,54 Prozent 8. Verbund +1,40 Prozent 9. Lenzing +0,99 Prozent 10. Addiko Bank +0,96 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Wolford -5,00 Prozent 2. Pierer Mobility -4,27 Prozent 3. Rath -3,48 Prozent 4. voestalpine -3,21 Prozent 5. Telekom Austria -2,90 Prozent 6. Porr -2,46 Prozent 7. Strabag -2,27 Prozent 8. Kapsch TrafficCom -2,10 Prozent 9. DO & CO -1,88 Prozent 10. Uniqa -1,85 Prozent

