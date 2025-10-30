30.10.2025 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Andritz +6,77 Prozent 2. RBI +4,52 Prozent 3. Verbund +3,60 Prozent 4. Wolford +3,51 Prozent 5. Marinomed +2,44 Prozent 6. Wiener Privatbank +2,02 Prozent 7. Telekom Austria +1,66 Prozent 8. Vienna Insurance +1,58 Prozent 9. voestalpine +1,04 Prozent 10. OMV +1,02 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Zumtobel -4,62 Prozent 2. RHI Magnesita -3,75 Prozent 3. Warimpex -3,07 Prozent 4. BKS Bank -2,84 Prozent 5. Mayr-Melnhof -2,12 Prozent 6. Semperit -2,11 Prozent 7. Austriacard -2,10 Prozent 8. Agrana -1,64 Prozent 9. Pierer Mobility -1,54 Prozent 10. Flughafen Wien -1,12 Prozent

