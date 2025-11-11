11.11.2025 18:33:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Austriacard +5,47 Prozent 2. RHI Magnesita +3,42 Prozent 3. Wienerberger +2,13 Prozent 4. Mayr-Melnhof +2,10 Prozent 5. Post +1,82 Prozent 6. SBO +1,76 Prozent 7. OMV +1,63 Prozent 8. Flughafen Wien +1,53 Prozent 9. EVN +1,32 Prozent 10. Pierer Mobility +1,19 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Dienstag:

1. Frequentis -4,07 Prozent 2. Rath -1,98 Prozent 3. Semperit -1,54 Prozent 4. Addiko Bank -1,41 Prozent 5. Palfinger -1,32 Prozent 6. RBI -1,11 Prozent 7. Porr -0,96 Prozent 8. Uniqa -0,93 Prozent 9. FACC -0,56 Prozent 10. Andritz -0,54 Prozent

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.
