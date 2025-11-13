13.11.2025 18:25:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Polytec +4,97 Prozent 2. Rosenbauer +4,45 Prozent 3. Burgenland Holding +4,17 Prozent 4. Strabag +3,68 Prozent 5. Palfinger +2,91 Prozent 6. Lenzing +2,52 Prozent 7. RBI +2,32 Prozent 8. Wolford +2,29 Prozent 9. Porr +1,91 Prozent 10. Semperit +1,56 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Verbund -5,17 Prozent 2. Warimpex -4,77 Prozent 3. Frequentis -2,20 Prozent 4. EVN -2,02 Prozent 5. Manner -1,90 Prozent 6. Erste Group -1,87 Prozent 7. Zumtobel -1,77 Prozent 8. DO & CO -1,76 Prozent 9. AT&S -1,57 Prozent 10. RHI Magnesita -1,07 Prozent

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
