14.11.2025 20:10:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. Austriacard +6,38 Prozent
1. Austriacard +6,38 Prozent
2. Pierer Mobility +4,32 Prozent
3. Wolford +2,79 Prozent
4. Warimpex +2,61 Prozent
5. Strabag +2,27 Prozent
6. FACC +2,22 Prozent
7. OMV +1,06 Prozent
8. UBM +0,87 Prozent
9. Polytec +0,63 Prozent
10. Verbund +0,23 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Frequentis -4,79 Prozent
2. DO & CO -4,43 Prozent
3. RHI Magnesita -4,33 Prozent
4. RBI -3,17 Prozent
5. Kapsch TrafficCom -3,16 Prozent
6. CA Immo -2,72 Prozent
7. AT&S -1,94 Prozent
8. Wienerberger -1,93 Prozent
9. Uniqa -1,68 Prozent
10. CPI Europe -1,57 Prozent
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.