17.11.2025 19:08:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Pierer Mobility +3,87 Prozent 2. RHI Magnesita +3,77 Prozent 3. Austriacard +3,24 Prozent 4. Uniqa +2,33 Prozent 5. Warimpex +1,56 Prozent 6. Kapsch TrafficCom +1,31 Prozent 7. Verbund +1,01 Prozent 8. voestalpine +0,87 Prozent 9. FACC +0,87 Prozent 10. Gurktaler Stämme +0,65 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Montag:

1. AT&S -4,86 Prozent 2. Lenzing -3,84 Prozent 3. Frauenthal -2,56 Prozent 4. DO & CO -2,43 Prozent 5. UBM -1,72 Prozent 6. Agrana -1,66 Prozent 7. Wienerberger -1,44 Prozent 8. CPI Europe -1,35 Prozent 9. RBI -1,23 Prozent 10. Flughafen Wien -1,13 Prozent

mik

Vor wichtigen US-Daten: US-Börsen zum Sitzungsende schwach -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.
