Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Rath +15,00 Prozent 2. Pierer Mobility +7,64 Prozent 3. Porr +7,24 Prozent 4. Wienerberger +5,82 Prozent 5. AT&S +5,41 Prozent 6. voestalpine +5,02 Prozent 7. Strabag +4,40 Prozent 8. CA Immo +4,10 Prozent 9. FACC +4,04 Prozent 10. Mayr-Melnhof +3,71 Prozent

Die größten Kursverlierer vom Montag:

1. Kapsch TrafficCom -3,77 Prozent 2. Marinomed -1,51 Prozent 3. Zumtobel -1,37 Prozent 4. SBO -1,13 Prozent 5. Frequentis -0,94 Prozent 6. Vienna Insurance -0,86 Prozent 7. BKS Bank -0,57 Prozent 8. Palfinger -0,50 Prozent

