01.12.2025 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. FACC +5,06 Prozent 2. Porr +3,95 Prozent 3. RHI Magnesita +2,87 Prozent 4. Wolford +2,35 Prozent 5. RBI +2,29 Prozent 6. SBO +2,17 Prozent 7. EVN +1,88 Prozent 8. OMV +1,76 Prozent 9. Wienerberger +1,76 Prozent 10. voestalpine +1,56 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Pierer Mobility -3,78 Prozent 2. UBM -2,59 Prozent 3. AT&S -2,15 Prozent 4. Marinomed -1,52 Prozent 5. Telekom Austria -1,23 Prozent 6. CPI Europe -0,96 Prozent 7. Uniqa -0,93 Prozent 8. Frequentis -0,87 Prozent 9. Vienna Insurance -0,61 Prozent 10. Agrana -0,42 Prozent
