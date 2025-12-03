03.12.2025 18:28:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Wiener Privatbank +3,55 Prozent 2. Wolford +3,43 Prozent 3. Austriacard +2,17 Prozent 4. Burgenland Holding +2,08 Prozent 5. Warimpex +2,00 Prozent 6. RHI Magnesita +1,79 Prozent 7. Porr +1,57 Prozent 8. Marinomed +1,54 Prozent 9. Verbund +1,19 Prozent 10. Strabag +1,16 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Rath -4,35 Prozent 2. CPI Europe -2,88 Prozent 3. Pierer Mobility -2,87 Prozent 4. Uniqa -2,26 Prozent 5. Wienerberger -2,24 Prozent 6. Zumtobel -1,96 Prozent 7. RBI -1,63 Prozent 8. Telekom Austria -1,48 Prozent 9. Semperit -1,38 Prozent 10. DO & CO -1,30 Prozent

