05.12.2025 20:00:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner von Freitag:

1. Zumtobel +4,78 Prozent
2. Frequentis +2,95 Prozent
3. DO & CO +2,25 Prozent
4. SBO +1,94 Prozent
5. voestalpine +1,78 Prozent
6. BAWAG +1,70 Prozent
7. Andritz +1,48 Prozent
8. UBM +1,33 Prozent
9. Wienerberger +1,31 Prozent
10. Vienna Insurance +1,17 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Freitag:

1. AT&S -2,88 Prozent
2. Mayr-Melnhof -2,85 Prozent
3. Addiko Bank -2,23 Prozent
4. Pierer Mobility -2,20 Prozent
5. OMV -1,83 Prozent
6. Erste Group -1,79 Prozent
7. Agrana -1,67 Prozent
8. CA Immo -1,65 Prozent
9. RBI -1,30 Prozent
10. EVN -1,09 Prozent

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

