|
08.12.2025 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Gurktaler Stämme +3,23 Prozent 2. DO & CO +1,68 Prozent 3. Vienna Insurance +1,55 Prozent 4. BAWAG +1,51 Prozent 5. Burgenland Holding +1,38 Prozent 6. Strabag +1,02 Prozent 7. Wiener Privatbank +0,98 Prozent 8. EuroTeleSites +0,86 Prozent 9. Erste Group +0,84 Prozent 10. Uniqa +0,81 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Frequentis -3,44 Prozent 2. Lenzing -2,92 Prozent 3. Mayr-Melnhof -2,56 Prozent 4. Marinomed -2,54 Prozent 5. CA Immo -2,35 Prozent 6. Pierer Mobility -2,12 Prozent 7. Polytec -1,81 Prozent 8. Verbund -1,72 Prozent 9. SBO -1,56 Prozent 10. Warimpex -1,40 Prozent
spa
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.