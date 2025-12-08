Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Gurktaler Stämme +3,23 Prozent 2. DO & CO +1,68 Prozent 3. Vienna Insurance +1,55 Prozent 4. BAWAG +1,51 Prozent 5. Burgenland Holding +1,38 Prozent 6. Strabag +1,02 Prozent 7. Wiener Privatbank +0,98 Prozent 8. EuroTeleSites +0,86 Prozent 9. Erste Group +0,84 Prozent 10. Uniqa +0,81 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Frequentis -3,44 Prozent 2. Lenzing -2,92 Prozent 3. Mayr-Melnhof -2,56 Prozent 4. Marinomed -2,54 Prozent 5. CA Immo -2,35 Prozent 6. Pierer Mobility -2,12 Prozent 7. Polytec -1,81 Prozent 8. Verbund -1,72 Prozent 9. SBO -1,56 Prozent 10. Warimpex -1,40 Prozent

spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
19:43 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen