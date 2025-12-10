|
10.12.2025 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:
1. Frequentis +2,28 Prozent 2. Polytec +2,15 Prozent 3. Manner +1,96 Prozent 4. Wiener Privatbank +1,94 Prozent 5. voestalpine +1,86 Prozent 6. Addiko Bank +1,83 Prozent 7. BAWAG +1,49 Prozent 8. Rosenbauer +0,90 Prozent 9. RBI +0,88 Prozent 10. Mayr-Melnhof +0,87 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. AT&S -3,62 Prozent 2. Porr -3,59 Prozent 3. Flughafen Wien -2,90 Prozent 4. Marinomed -2,78 Prozent 5. Verbund -2,68 Prozent 6. DO & CO -2,55 Prozent 7. Andritz -2,26 Prozent 8. Warimpex -1,80 Prozent 9. EVN -1,30 Prozent 10. AMAG -1,23 Prozent
