10.12.2025 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Frequentis +2,28 Prozent 2. Polytec +2,15 Prozent 3. Manner +1,96 Prozent 4. Wiener Privatbank +1,94 Prozent 5. voestalpine +1,86 Prozent 6. Addiko Bank +1,83 Prozent 7. BAWAG +1,49 Prozent 8. Rosenbauer +0,90 Prozent 9. RBI +0,88 Prozent 10. Mayr-Melnhof +0,87 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. AT&S -3,62 Prozent 2. Porr -3,59 Prozent 3. Flughafen Wien -2,90 Prozent 4. Marinomed -2,78 Prozent 5. Verbund -2,68 Prozent 6. DO & CO -2,55 Prozent 7. Andritz -2,26 Prozent 8. Warimpex -1,80 Prozent 9. EVN -1,30 Prozent 10. AMAG -1,23 Prozent

ste

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:52 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX wenig verändert -- DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begeben sich am Donnerstag auf Richtungssuche. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen