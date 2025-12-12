12.12.2025 18:44:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner von heute:

1. Vienna Insurance +4,22 Prozent 2. Zumtobel +2,87 Prozent 3. RHI Magnesita +2,04 Prozent 4. EuroTeleSites +1,95 Prozent 5. Flughafen Wien +1,90 Prozent 6. FACC +1,57 Prozent 7. Palfinger +1,35 Prozent 8. Robeco +1,33 Prozent 9. Kapsch TrafficCom +1,01 Prozent 10. Frequentis +0,83 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von heute:

1. Erste Group -4,07 Prozent 2. DO & CO -3,38 Prozent 3. Polytec -2,40 Prozent 4. Andritz -1,80 Prozent 5. BAWAG -1,70 Prozent 6. RBI -1,64 Prozent 7. Marinomed -1,55 Prozent 8. UBM -1,40 Prozent 9. AT&S -0,98 Prozent 10. Manner -0,98 Prozent

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
