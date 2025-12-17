|
17.12.2025 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:
1. Vienna Insurance +6,23 Prozent 2. Manner +2,94 Prozent 3. Flughafen Wien +2,19 Prozent 4. Rosenbauer +1,32 Prozent 5. Polytec +1,21 Prozent 6. Uniqa +1,17 Prozent 7. Zumtobel +1,01 Prozent 8. RHI Magnesita +0,99 Prozent 9. EVN +0,93 Prozent 10. EuroTeleSites +0,88 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Frequentis -6,50 Prozent 2. AT&S -2,80 Prozent 3. Pierer Mobility -2,57 Prozent 4. Strabag -2,38 Prozent 5. Kapsch TrafficCom -2,37 Prozent 6. Porr -1,94 Prozent 7. Palfinger -1,81 Prozent 8. Agrana -1,74 Prozent 9. Wienerberger -1,74 Prozent 10. RBI -1,43 Prozent
