23.12.2025 18:24:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Pierer Mobility +3,88 Prozent 2. Flughafen Wien +2,20 Prozent 3. Telekom Austria +1,60 Prozent 4. Rosenbauer +1,55 Prozent 5. Kapsch TrafficCom +1,03 Prozent 6. Manner +0,97 Prozent 7. RBI +0,97 Prozent 8. Erste Group +0,70 Prozent 9. EuroTeleSites +0,66 Prozent 10. Mayr-Melnhof +0,46 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Frequentis -5,28 Prozent 2. UBM -4,33 Prozent 3. Wolford -2,38 Prozent 4. FACC -2,28 Prozent 5. Semperit -2,05 Prozent 6. Warimpex -1,84 Prozent 7. Agrana -1,76 Prozent 8. Marinomed -1,05 Prozent 9. Palfinger -0,91 Prozent 10. CA Immo -0,87 Prozent
