29.12.2025 18:25:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Frequentis +4,99 Prozent 2. RHI Magnesita +4,84 Prozent 3. Mayr-Melnhof +3,88 Prozent 4. Lenzing +3,56 Prozent 5. Wiener Privatbank +2,86 Prozent 6. Marinomed +1,86 Prozent 7. Palfinger +1,53 Prozent 8. Manner +0,96 Prozent 9. SBO +0,74 Prozent 10. Burgenland Holding +0,68 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Heid -30,30 Prozent 2. Pierer Mobility -5,41 Prozent 3. Warimpex -4,17 Prozent 4. FACC -1,79 Prozent 5. EVN -1,47 Prozent 6. Flughafen Wien -1,43 Prozent 7. Kapsch TrafficCom -1,36 Prozent 8. Zumtobel -1,17 Prozent 9. Uniqa -1,16 Prozent 10. Strabag -1,00 Prozent
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.