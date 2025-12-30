30.12.2025 15:44:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Wolford +6,71 Prozent 2. FACC +4,74 Prozent 3. Strabag +2,66 Prozent 4. Vienna Insurance +2,60 Prozent 5. AT&S +2,38 Prozent 6. BKS Bank +2,22 Prozent 7. BAWAG +2,06 Prozent 8. Mayr-Melnhof +1,98 Prozent 9. Erste Group +1,78 Prozent 10. RBI +1,65 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. RHI Magnesita -3,08 Prozent 2. Warimpex -1,74 Prozent 3. Agrana -1,36 Prozent 4. SW Umwelttechnik -1,23 Prozent 5. Polytec -0,90 Prozent 6. UBM -0,75 Prozent 7. EuroTeleSites -0,43 Prozent 8. Kapsch TrafficCom -0,34 Prozent 9. CA Immo -0,27 Prozent 10. Marinomed -0,26 Prozent

