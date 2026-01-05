|
05.01.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Stadlauer Malz +15,89 Prozent 2. SBO +8,80 Prozent 3. Heid +8,70 Prozent 4. Gurktaler Vorzüge +6,25 Prozent 5. Burgenland Holding +6,12 Prozent 6. Pierer Mobility +5,61 Prozent 7. Semperit +4,23 Prozent 8. Warimpex +4,05 Prozent 9. Palfinger +3,55 Prozent 10. Addiko Bank +3,08 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Rosenbauer -1,94 Prozent 2. RHI Magnesita -1,59 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -1,04 Prozent 4. RBI -0,90 Prozent 5. Austriacard -0,63 Prozent 6. CA Immo -0,62 Prozent 7. Marinomed -0,52 Prozent 8. FACC -0,52 Prozent 9. AMAG -0,41 Prozent 10. voestalpine -0,31 Prozent
