Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Kapsch TrafficCom +3,51 Prozent 2. Rosenbauer +2,85 Prozent 3. RBI +2,63 Prozent 4. Lenzing +2,08 Prozent 5. FACC +1,73 Prozent 6. EVN +1,62 Prozent 7. Porr +1,51 Prozent 8. BAWAG +1,45 Prozent 9. AT&S +1,19 Prozent 10. Agrana +0,89 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Addiko Bank -4,70 Prozent 2. Frequentis -3,85 Prozent 3. RHI Magnesita -1,62 Prozent 4. CPI Europe -1,34 Prozent 5. Uniqa -1,28 Prozent 6. Strabag -0,85 Prozent 7. AMAG -0,83 Prozent 8. DO & CO -0,72 Prozent 9. Wienerberger -0,66 Prozent 10. SBO -0,65 Prozent

