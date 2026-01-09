|
09.01.2026 20:11:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Heid +10,67 Prozent
2. Gurktaler Stämme +6,25 Prozent
3. OMV +3,27 Prozent
4. UBM +2,83 Prozent
5. CA Immo +2,70 Prozent
6. FACC +2,52 Prozent
7. Semperit +2,44 Prozent
8. DO & CO +2,35 Prozent
9. Addiko Bank +2,17 Prozent
10. Wiener Privatbank +1,85 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Wolford -3,61 Prozent
2. Mayr-Melnhof -2,91 Prozent
3. Strabag -2,53 Prozent
4. Vienna Insurance -2,34 Prozent
5. CPI Europe -1,67 Prozent
6. Erste Group -1,62
Prozent
7. Marinomed -1,32 Prozent
8. BAWAG -1,29 Prozent
9. Uniqa -1,27 Prozent
10. Zumtobel -1,26 Prozent
rst
