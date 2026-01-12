12.01.2026 18:26:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. AT&S +5,08 Prozent 2. SBO +3,80 Prozent 3. Polytec +3,61 Prozent 4. Kapsch TrafficCom +3,40 Prozent 5. Addiko Bank +2,13 Prozent 6. Strabag +2,10 Prozent 7. RBI +1,91 Prozent 8. Pierer Mobility +1,91 Prozent 9. Agrana +1,77 Prozent 10. Frequentis +1,49 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. RHI Magnesita -3,51 Prozent 2. DO & CO -3,21 Prozent 3. Porr -2,52 Prozent 4. Semperit -2,23 Prozent 5. Wolford -1,88 Prozent 6. Zumtobel -1,41 Prozent 7. Marinomed -1,07 Prozent 8. UBM -0,92 Prozent 9. Gurktaler Vorzüge -0,86 Prozent 10. Flughafen Wien -0,36 Prozent

spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen