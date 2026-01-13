|
13.01.2026 18:24:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Gurktaler Stämme +5,88 Prozent 2. Addiko Bank +5,00 Prozent 3. Polytec +4,36 Prozent 4. Gurktaler Vorzüge +4,35 Prozent 5. Burgenland Holding +4,32 Prozent 6. Rosenbauer +2,31 Prozent 7. Lenzing +2,07 Prozent 8. UBM +1,39 Prozent 9. Semperit +1,22 Prozent 10. Heid +1,20 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Wolford -7,64 Prozent 2. RBI -4,22 Prozent 3. Wienerberger -3,23 Prozent 4. Vienna Insurance -3,13 Prozent 5. BTV -2,19 Prozent 6. Telekom Austria -2,13 Prozent 7. Mayr-Melnhof -1,71 Prozent 8. Uniqa -1,53 Prozent 9. Verbund -1,34 Prozent 10. Kapsch TrafficCom -1,32 Prozent
