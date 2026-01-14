14.01.2026 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Wolford +6,21 Prozent 2. Polytec +4,46 Prozent 3. Wienerberger +3,19 Prozent 4. Mayr-Melnhof +2,61 Prozent 5. Andritz +2,51 Prozent 6. Palfinger +2,45 Prozent 7. RHI Magnesita +2,32 Prozent 8. Bajaj Mobility +2,26 Prozent 9. Austriacard +2,26 Prozent 10. Lenzing +1,63 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Gurktaler Stämme -11,11 Prozent 2. Frequentis -3,22 Prozent 3. Marinomed -2,15 Prozent 4. Warimpex -1,94 Prozent 5. UBM -1,83 Prozent 6. CA Immo -1,78 Prozent 7. Vienna Insurance -1,54 Prozent 8. Porr -1,53 Prozent 9. Strabag -1,45 Prozent 10. CPI Europe -1,44 Prozent

