16.01.2026 18:33:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Austriacard +5,21 Prozent 2. AMAG +3,54 Prozent 3. Zumtobel +2,73 Prozent 4. Frequentis +2,51 Prozent 5. AT&S +2,38 Prozent 6. Addiko Bank +2,36 Prozent 7. BAWAG +1,79 Prozent 8. Agrana +1,78 Prozent 9. Semperit +1,68 Prozent 10. Marinomed +1,62 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. SBO -4,59 Prozent 2. Rath -4,55 Prozent 3. Wienerberger -2,59 Prozent 4. voestalpine -2,12 Prozent 5. Wolford -2,00 Prozent 6. Rosenbauer -1,63 Prozent 7. Palfinger -1,60 Prozent 8. Polytec -1,52 Prozent 9. Telekom Austria -1,37 Prozent 10. Lenzing -1,35 Prozent

