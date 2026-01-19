|
19.01.2026 18:30:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Rath +4,76 Prozent 2. Telekom Austria +1,96 Prozent 3. Zumtobel +1,96 Prozent 4. voestalpine +1,44 Prozent 5. Uniqa +1,40 Prozent 6. Vienna Insurance +1,20 Prozent 7. Marinomed +1,06 Prozent 8. Agrana +0,87 Prozent 9. Flughafen Wien +0,73 Prozent 10. Kapsch TrafficCom +0,67 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Burgenland Holding -8,88 Prozent 2. Bajaj Mobility -4,25 Prozent 3. RHI Magnesita -3,79 Prozent 4. Austriacard -3,60 Prozent 5. FACC -3,33 Prozent 6. Palfinger -2,98 Prozent 7. SBO -2,95 Prozent 8. Wiener Privatbank -2,73 Prozent 9. Rosenbauer -2,70 Prozent 10. Wienerberger -2,66 Prozent
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.