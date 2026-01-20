20.01.2026 19:20:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Burgenland Holding 12,34 Prozent 2. Gurktaler Stämme 1,25 Prozent 3. Rosenbauer 0,85 Prozent 4. DO & Co 0,74 Prozent 5. AT&S 0,68 Prozent 6. BKS Bank 0,54 Prozent 7. SBO 0,48 Prozent 8. BAWAG 0,29 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Wienerberger -3,88 Prozent 2. Lenzing -3,55 Prozent 3. Addiko Bank -3,49 Prozent 4. Semperit -3,37 Prozent 5. Agrana -3,03 Prozent 6. voestalpine -2,90 Prozent 7. UNIQA -2,89 Prozent 8. CA Immo -2,73 Prozent 9. Strabag -2,70 Prozent 10. VIG -2,67 Prozent

