21.01.2026 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Frequentis +4,74 Prozent 2. AT&S +4,49 Prozent 3. Wienerberger +4,33 Prozent 4. Mayr-Melnhof +3,70 Prozent 5. RHI Magnesita +3,36 Prozent 6. voestalpine +3,09 Prozent 7. Bajaj Mobility +2,10 Prozent 8. FACC +2,04 Prozent 9. EVN +2,01 Prozent 10. OMV +1,45 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. EuroTeleSites -3,30 Prozent 2. Austriacard -3,17 Prozent 3. UBM -2,38 Prozent 4. DO & CO -2,36 Prozent 5. Vienna Insurance -2,13 Prozent 6. Kapsch TrafficCom -1,67 Prozent 7. Uniqa -1,55 Prozent 8. Warimpex -1,16 Prozent 9. Porr -0,93 Prozent 10. Addiko Bank -0,80 Prozent

ste

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas leichter -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken zum Wochenschluss Verluste ein. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen