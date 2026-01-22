|
22.01.2026 18:33:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:
1. Rath +13,64 Prozent 2. RBI +7,05 Prozent 3. Porr +6,24 Prozent 4. AT&S +5,73 Prozent 5. Strabag +4,94 Prozent 6. Palfinger +4,66 Prozent 7. RHI Magnesita +4,55 Prozent 8. Mayr-Melnhof +4,43 Prozent 9. Lenzing +4,25 Prozent 10. Erste Group +4,02 Prozent
Die größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Gurktaler Vorzüge -6,67 Prozent 2. Zumtobel -2,09 Prozent 3. Manner -1,90 Prozent 4. UBM -1,46 Prozent 5. Frequentis -0,95 Prozent 6. AMAG -0,77 Prozent 7. SW Umwelttechnik -0,62 Prozent 8. Verbund -0,41 Prozent 9. Addiko Bank -0,40 Prozent
