23.01.2026 20:10:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. Porr +2,79 Prozent
2. FACC +2,30 Prozent
3. Manner +1,94 Prozent
4. OMV +1,91 Prozent
5. Frauenthal +1,75 Prozent
6. Frequentis +1,44 Prozent
7. RHI Magnesita +1,24 Prozent
8. Bajaj Mobility +1,18 Prozent
9. Verbund +1,07 Prozent
10. CA Immo +0,74 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Wiener Privatbank -3,70 Prozent
2. SBO -3,09 Prozent
3. Gurktaler Vorzüge -2,68 Prozent
4. DO & CO -2,67 Prozent
5. Addiko Bank -2,44 Prozent
6. Vienna Insurance -2,29 Prozent
7. RBI -2,21 Prozent
8. EVN -2,12 Prozent
9. Kapsch TrafficCom -1,99 Prozent
10. Wienerberger -1,68 Prozent
