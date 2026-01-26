|
26.01.2026
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Austriacard +3,61 Prozent 2. Gurktaler Vorzüge +2,75 Prozent 3. Lenzing +2,71 Prozent 4. Flughafen Wien +2,57 Prozent 5. EVN +2,53 Prozent 6. Rosenbauer +2,33 Prozent 7. Kapsch TrafficCom +2,03 Prozent 8. Wolford +2,01 Prozent 9. Wiener Privatbank +1,92 Prozent 10. Vienna Insurance +1,87 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Porr -3,57 Prozent 2. Bajaj Mobility -3,27 Prozent 3. Marinomed -2,91 Prozent 4. Frequentis -2,84 Prozent 5. DO & CO -2,24 Prozent 6. Palfinger -1,89 Prozent 7. EuroTeleSites -1,82 Prozent 8. OMV -1,76 Prozent 9. Strabag -1,71 Prozent 10. AMAG -1,55 Prozent
