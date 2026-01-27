|
27.01.2026 18:25:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Strabag +11,66 Prozent 2. Addiko Bank +6,15 Prozent 3. RBI +4,44 Prozent 4. Bajaj Mobility +3,75 Prozent 5. DO & CO +3,06 Prozent 6. Polytec +3,04 Prozent 7. Porr +2,67 Prozent 8. RHI Magnesita +2,48 Prozent 9. Vienna Insurance +2,30 Prozent 10. Verbund +1,88 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Wiener Privatbank -4,72 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -2,32 Prozent 3. Frauenthal -1,72 Prozent 4. FACC -1,19 Prozent 5. Burgenland Holding -1,16 Prozent 6. Semperit -1,10 Prozent 7. Flughafen Wien -1,08 Prozent 8. EuroTeleSites -0,69 Prozent 9. Lenzing -0,38 Prozent 10. Andritz -0,21 Prozent
spa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte wenig bewegt -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt ist unterdessen keine klare Richtung zu erkennen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.