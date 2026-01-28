28.01.2026 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Austriacard +9,03 Prozent 2. Wiener Privatbank +4,95 Prozent 3. Porr +2,31 Prozent 4. Lenzing +1,70 Prozent 5. CA Immo +1,37 Prozent 6. Andritz +1,04 Prozent 7. RBI +0,92 Prozent 8. Polytec +0,74 Prozent 9. Frequentis +0,73 Prozent 10. Wienerberger +0,70 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Wolford -5,26 Prozent 2. Addiko Bank -3,47 Prozent 3. Warimpex -2,75 Prozent 4. Strabag -2,56 Prozent 5. Rosenbauer -2,04 Prozent 6. DO & CO -1,58 Prozent 7. AT&S -1,48 Prozent 8. Palfinger -1,36 Prozent 9. EVN -1,04 Prozent 10. FACC -0,69 Prozent

