30.01.2026 18:32:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Bajaj Mobility +2,86 Prozent 2. voestalpine +1,88 Prozent 3. Zumtobel +1,70 Prozent 4. Porr +1,60 Prozent 5. Erste Group +1,58 Prozent 6. Palfinger +1,40 Prozent 7. Marinomed +1,36 Prozent 8. Polytec +0,98 Prozent 9. Frequentis +0,98 Prozent 10. Vienna Insurance +0,91 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Addiko Bank -3,77 Prozent 2. RHI Magnesita -3,08 Prozent 3. Rosenbauer -3,06 Prozent 4. CPI Europe -2,69 Prozent 5. Lenzing -2,30 Prozent 6. Austriacard -2,01 Prozent 7. Mayr-Melnhof -1,75 Prozent 8. Kapsch TrafficCom -1,68 Prozent 9. EuroTeleSites -1,39 Prozent 10. AT&S -1,17 Prozent
