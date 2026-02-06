|
06.02.2026 18:35:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Manner +3,96 Prozent 2. Warimpex +3,67 Prozent 3. Verbund +3,45 Prozent 4. DO & CO +3,22 Prozent 5. Porr +2,95 Prozent 6. Gurktaler Vorzüge +2,68 Prozent 7. Addiko Bank +2,31 Prozent 8. Frequentis +2,18 Prozent 9. FACC +1,79 Prozent 10. voestalpine +1,67 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Burgenland Holding -9,52 Prozent 2. Andritz -6,85 Prozent 3. Gurktaler Stämme -5,71 Prozent 4. Bajaj Mobility -3,49 Prozent 5. Austriacard -2,57 Prozent 6. Flughafen Wien -2,17 Prozent 7. Vienna Insurance -2,07 Prozent 8. EuroTeleSites -2,04 Prozent 9. Mayr-Melnhof -2,02 Prozent 10. Marinomed -1,68 Prozent
rst
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.