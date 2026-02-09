09.02.2026 18:31:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Burgenland Holding +4,61 Prozent 2. RHI Magnesita +4,29 Prozent 3. AT&S +3,77 Prozent 4. Zumtobel +3,74 Prozent 5. Rosenbauer +3,39 Prozent 6. Vienna Insurance +3,02 Prozent 7. RBI +3,00 Prozent 8. Porr +2,73 Prozent 9. Andritz +2,69 Prozent 10. Strabag +2,44 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Rath -4,55 Prozent 2. Manner -3,81 Prozent 3. Polytec -3,10 Prozent 4. DO & CO -2,32 Prozent 5. Lenzing -1,99 Prozent 6. Verbund -1,38 Prozent 7. CPI Europe -1,25 Prozent 8. AMAG -1,14 Prozent 9. Frequentis -0,71 Prozent 10. Marinomed -0,57 Prozent

rst

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen