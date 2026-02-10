10.02.2026 18:38:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Zumtobel +6,95 Prozent 2. Burgenland Holding +5,03 Prozent 3. Mayr-Melnhof +3,55 Prozent 4. Lenzing +3,33 Prozent 5. BKS Bank +3,13 Prozent 6. Kapsch TrafficCom +2,98 Prozent 7. RHI Magnesita +2,35 Prozent 8. Marinomed +1,71 Prozent 9. Wienerberger +1,61 Prozent 10. Verbund +1,57 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Polytec -6,39 Prozent 2. Heid -4,76 Prozent 3. Rath -4,76 Prozent 4. Frequentis -3,82 Prozent 5. Addiko Bank -3,40 Prozent 6. Vienna Insurance -3,37 Prozent 7. Palfinger -3,13 Prozent 8. Uniqa -2,97 Prozent 9. BAWAG -2,31 Prozent 10. Bajaj Mobility -1,60 Prozent

