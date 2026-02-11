11.02.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Austriacard +8,04 Prozent 2. OMV +3,75 Prozent 3. BAWAG +3,55 Prozent 4. Addiko Bank +3,52 Prozent 5. Polytec +3,15 Prozent 6. Manner +2,94 Prozent 7. EuroTeleSites +2,74 Prozent 8. Zumtobel +2,50 Prozent 9. SBO +2,37 Prozent 10. voestalpine +2,24 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Flughafen Wien -2,54 Prozent 2. Heid -2,50 Prozent 3. Frequentis -2,23 Prozent 4. Vienna Insurance -1,52 Prozent 5. CPI Europe -1,31 Prozent 6. DO & CO -1,26 Prozent 7. Mayr-Melnhof -0,98 Prozent 8. Lenzing -0,89 Prozent 9. Semperit -0,75 Prozent 10. Uniqa -0,64 Prozent

nn

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen