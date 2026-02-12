12.02.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Gurktaler Vorzüge +13,04 Prozent 2. Rath +9,00 Prozent 3. DO & CO +5,83 Prozent 4. Agrana +4,78 Prozent 5. Telekom Austria +3,42 Prozent 6. Flughafen Wien +2,60 Prozent 7. EuroTeleSites +2,44 Prozent 8. Zumtobel +2,44 Prozent 9. Burgenland Holding +1,80 Prozent 10. Semperit +1,67 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. AT&S -5,83 Prozent 2. BAWAG -4,57 Prozent 3. Strabag -4,31 Prozent 4. RBI -3,31 Prozent 5. Verbund -3,13 Prozent 6. Vienna Insurance -3,08 Prozent 7. Gurktaler Stämme -2,42 Prozent 8. Porr -2,20 Prozent 9. Mayr-Melnhof -1,78 Prozent 10. Andritz -1,48 Prozent

