13.02.2026 20:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. DO & CO +4,85 Prozent
2. Palfinger +3,24 Prozent
3. Uniqa +1,82 Prozent
4. Strabag +1,46 Prozent
5. FACC +1,24 Prozent
6. Rosenbauer +1,22 Prozent
7. Porr +1,06 Prozent
8. BKS Bank +1,00 Prozent
9. Lenzing +0,91 Prozent
10. EuroTeleSites +0,87 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Erste Group -4,05 Prozent
2. Verbund -3,31 Prozent
3. Agrana -2,90 Prozent
4. Zumtobel -2,38 Prozent
5. EVN -2,36 Prozent
6. BAWAG -1,95 Prozent
7. Telekom Austria -1,90 Prozent
8. RHI Magnesita -1,68 Prozent
9. RBI -1,66 Prozent
10. Austriacard -1,65 Prozent

