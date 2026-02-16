|
16.02.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Strabag +7,54 Prozent 2. AT&S +5,49 Prozent 3. Porr +5,37 Prozent 4. Zumtobel +3,66 Prozent 5. Wiener Privatbank +2,80 Prozent 6. RHI Magnesita +2,56 Prozent 7. Vienna Insurance +2,39 Prozent 8. Uniqa +2,30 Prozent 9. SBO +2,18 Prozent 10. Lenzing +1,99 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Gurktaler Vorzüge -7,69 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -6,77 Prozent 3. Manner -2,86 Prozent 4. Linz Textil -1,71 Prozent 5. Rosenbauer -1,40 Prozent 6. Verbund -1,37 Prozent 7. Frequentis -0,77 Prozent 8. Wolford -0,64 Prozent 9. Andritz -0,55 Prozent 10. Austriacard -0,52 Prozent
