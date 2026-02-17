17.02.2026 18:28:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. BAWAG +2,13 Prozent 2. CPI Europe +2,00 Prozent 3. Manner +1,96 Prozent 4. Telekom Austria +1,94 Prozent 5. Verbund +1,74 Prozent 6. Erste Group +1,45 Prozent 7. Vienna Insurance +1,40 Prozent 8. CA Immo +1,33 Prozent 9. Burgenland Holding +1,18 Prozent 10. RBI +1,16 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Lenzing -9,04 Prozent 2. Porr -4,48 Prozent 3. Zumtobel -3,53 Prozent 4. Kapsch TrafficCom -3,46 Prozent 5. Wienerberger -2,56 Prozent 6. Austriacard -2,47 Prozent 7. Frequentis -2,34 Prozent 8. Addiko Bank -2,30 Prozent 9. Warimpex -1,78 Prozent 10. Palfinger -1,49 Prozent

moe

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen