|
17.02.2026 18:28:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. BAWAG +2,13 Prozent 2. CPI Europe +2,00 Prozent 3. Manner +1,96 Prozent 4. Telekom Austria +1,94 Prozent 5. Verbund +1,74 Prozent 6. Erste Group +1,45 Prozent 7. Vienna Insurance +1,40 Prozent 8. CA Immo +1,33 Prozent 9. Burgenland Holding +1,18 Prozent 10. RBI +1,16 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Lenzing -9,04 Prozent 2. Porr -4,48 Prozent 3. Zumtobel -3,53 Prozent 4. Kapsch TrafficCom -3,46 Prozent 5. Wienerberger -2,56 Prozent 6. Austriacard -2,47 Prozent 7. Frequentis -2,34 Prozent 8. Addiko Bank -2,30 Prozent 9. Warimpex -1,78 Prozent 10. Palfinger -1,49 Prozent
moe
