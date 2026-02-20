20.02.2026 18:24:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. FACC +6,48 Prozent 2. AMAG +4,26 Prozent 3. Strabag +3,76 Prozent 4. Porr +2,52 Prozent 5. Gurktaler Stämme +2,48 Prozent 6. Uniqa +2,32 Prozent 7. Zumtobel +1,94 Prozent 8. Vienna Insurance +1,83 Prozent 9. Frauenthal +1,77 Prozent 10. Polytec +1,57 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. SBO -2,88 Prozent 2. Semperit -2,26 Prozent 3. OMV -1,97 Prozent 4. Mayr-Melnhof -1,60 Prozent 5. UBM -1,52 Prozent 6. Lenzing -1,37 Prozent 7. Rosenbauer -1,01 Prozent 8. Flughafen Wien -0,72 Prozent 9. Burgenland Holding -0,58 Prozent 10. RHI Magnesita -0,54 Prozent

