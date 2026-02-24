|
24.02.2026 18:27:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Gurktaler Stämme +8,48 Prozent 2. Addiko Bank +3,40 Prozent 3. Mayr-Melnhof +2,41 Prozent 4. AT&S +1,85 Prozent 5. RHI Magnesita +1,64 Prozent 6. Rosenbauer +1,64 Prozent 7. FACC +1,24 Prozent 8. SW Umwelttechnik +1,21 Prozent 9. EVN +1,03 Prozent 10. UBM +0,51 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Heid -11,54 Prozent 2. Wienerberger -7,92 Prozent 3. Erste Group -3,92 Prozent 4. BAWAG -3,18 Prozent 5. Burgenland Holding -2,94 Prozent 6. Stadlauer Malz -2,73 Prozent 7. Palfinger -2,66 Prozent 8. RBI -2,31 Prozent 9. Frequentis -2,18 Prozent 10. Warimpex -1,80 Prozent
moe
