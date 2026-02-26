26.02.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. FACC +6,69 Prozent 2. Rath +4,76 Prozent 3. Marinomed +3,39 Prozent 4. Frequentis +3,06 Prozent 5. Agrana +2,17 Prozent 6. Mayr-Melnhof +2,00 Prozent 7. RHI Magnesita +1,87 Prozent 8. AMAG +1,67 Prozent 9. BAWAG +1,65 Prozent 10. EuroTeleSites +1,04 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Wolford -3,18 Prozent 2. Austriacard -2,50 Prozent 3. Porr -2,12 Prozent 4. AT&S -1,72 Prozent 5. SBO -1,61 Prozent 6. Polytec -1,56 Prozent 7. Wienerberger -1,50 Prozent 8. Verbund -1,26 Prozent 9. Telekom Austria -1,25 Prozent 10. Erste Group -1,24 Prozent

